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Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı! Yüzlerce kayıp var

Son dakika haberine göre Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Kaybolan yaklaşık bin 300 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. İşte felaket bölgesinden kareler...


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Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:27
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Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı! Yüzlerce kayıp var

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Yaklaşık bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı! Yüzlerce kayıp var

ASKERİ ACİL DURUM ALARMI
Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.

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Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı! Yüzlerce kayıp var

Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

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Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı! Yüzlerce kayıp var

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

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Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı! Yüzlerce kayıp var

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.