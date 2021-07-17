17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı 100'ü aştı! Yüzlerce kayıp var
Son dakika haberine göre Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Kaybolan yaklaşık bin 300 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. İşte felaket bölgesinden kareler...
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Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:27
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