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Son dakika: Almanya'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Son dakika: Almanya'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Son dakika haberine göre Almanya’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Sel sebebiyle 70'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 25 binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı sayısı yükseliyor. Günlerdir ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.



Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren seferleri de iptal edildi.



Öte yandan, beş kişinin hayatını kaybettiği Koblenz kenti yakınlarında bulunan Ahrweiler bölgesi de afet bölgesi ilan edildi.

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