Son dakika: Almanya'da sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada can kaybı sayısı yükseliyor. Günlerdir ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, 70 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Yetkililer ülkenin batısında daha fazla etkili olan yağışlar nedeniyle 200 bin kişiye elektrik verilemediğini, birçok yerleşim yerinin de sular altında kaldığını bildirdi.





Bölgede etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bina yıkılırken, çok sayıda yol trafiğe kapatıldı, tren seferleri de iptal edildi.





Öte yandan, beş kişinin hayatını kaybettiği Koblenz kenti yakınlarında bulunan Ahrweiler bölgesi de afet bölgesi ilan edildi.