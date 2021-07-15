Türkiye'den ABD'de flaş 15 Temmuz mesajı | Times Square meydanında “Türkiye Geçilmez” denildi
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Times Square meydanında yer alan dev ekranda Türk Bayrağı ve “Türkiye Geçilmez” yazısı ile 2016 yılında Türkiye'yi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve ona destek olan küresel güçlere güçlü bir mesaj verildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 5. yılında her sene olduğu gibi küresel çapta etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda Türkiye'nin verdiği demokrasi mücadelesi ile ilgili ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Times Square meydanında yer alan dijital ekranda önemli bir mesaj yer aldı.
"TÜRKİYE GEÇİLMEZ" MESAJI
Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri ve küresel güçlere Türk bayrağının yer aldığı "Türkiye Geçilmez" görseliyle anlamlı bir göndermede bulunuldu.
FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ TİMES MEYDANI'NDA ANLATILDI
Bu etkinlikle ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.
Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.
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