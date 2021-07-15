Türkiye'den ABD'de flaş 15 Temmuz mesajı | Times Square meydanında “Türkiye Geçilmez” denildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 5. yılında her sene olduğu gibi küresel çapta etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye'nin verdiği demokrasi mücadelesi ile ilgili ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Times Square meydanında yer alan dijital ekranda önemli bir mesaj yer aldı.