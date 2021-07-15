15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 15 Temmuz’da hainlerin hedefinde Turkuvaz Medya Grubu vardı

15 Temmuz’da hainlerin hedefinde Turkuvaz Medya Grubu vardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2021 16:44
Güncelleme:15.07.2021 16:45
FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi hedeflerinden biri de o dönem medya kuruluşlarıydı. Turkuvaz Medya Grubu'da darbecilerin hedefindeydi. A Haber muhabiri Pınar Özenç hainlerin saldırdığı noktadan yaşananları aktardı.

15 Temmuz 2016 FETÖ'cüler hain darbe girişiminde tankları ve silahları halka çevirmişti. Milli iradenin sesi olan medya gruplarında susturulmalıydı ama bu plan işlemedi. 15 Temmuz gecesi bir destan yazıldı.

O zaman hedeflerden biri de Barbaros Bulvarı'ındaki Turkuvaz Medya binasıydı. Millette yana olan milletin faydası için çalışan Turkuvaz Medya susturulmak istendi.

Binaya hainler ateş açtı. Burada tabi ki halk vardı ve milli irade ile karşılaştılar. Burada 1 kişi ağır yaralandı, ve çatışmalar yaşandı. Ve burada yapmak istediklerini başaramadılar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hainler Turkuvaz Medya’yı hedef aldı
Hainler Turkuvaz Medya’yı hedef aldı
15 Temmuz gecesinin izleri silinmedi!
15 Temmuz gecesinin izleri silinmedi!
Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu
Aliyev'den Erdoğan'a "15 Temmuz" telefonu
MİT'ten PKK'ya operasyon!
MİT'ten PKK'ya operasyon!
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı geçişi
Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı geçişi
Kısa adı: FOP! Bu ne anlama geliyor?
Kısa adı: FOP! Bu ne anlama geliyor?
Önce gazilik sonra babalık!
Önce gazilik sonra babalık!
Kahramanlar A Haber’e konuştu!
Kahramanlar A Haber’e konuştu!
15 Temmuz kahramanı Ömer'in öyküsü
15 Temmuz kahramanı Ömer'in öyküsü
Bombaların altında TBMM'de direniş!
Bombaların altında TBMM'de direniş!
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz videosu
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz videosu
15 Temmuz’da havaalanında ne oldu?
15 Temmuz’da havaalanında ne oldu?
Daha Fazla Video Göster