Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programında son dakika açıklamaları

"BİR AN BİLE TEREDDÜT ETMEYECEKTİK"

Allah şahittir, milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Şehitler ölmez ifadesi bizim için kuru bir slogan değil. Her şey gibi şehitlik de nasip işidir.



Onları her hatırlayışımızda, gazilerimizle her bir araya gelişimizde aynı duyguyu tekrar yaşıyoruz. Rabbimiz bize bu makamı nasip etmediğine göre bu dünyada yerine getirmemiz gereken vazifeler var demektir.

İnşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedefimize yürüyoruz. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize cumhur ittifakı olarak bütünleştirdiğimiz son bir eşik var. Onu da aştığımızda artık ülke ve millet olarak yeni bir döneme giriyoruz.

"FETÖ'NÜN SON FERDİ ETKİSİZ HALE GELENE KADAR..."

Türkiye tarihi boyunca pek çok saldırıya, pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Milletimiz için vatanımızı korumak gayesiyle mücadele etmek, bu uğurda şehitler vermek adeta su içmek, ekmek yemek kadar tabiidir.



Bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez.



Ne olursa olsun, FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir.