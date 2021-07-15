15 Temmuz'un 5. yılında şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz'un karanlık bir gece olduğu o günden sonra birçok tabunun yıkıldığını belirterek, "O günden sonra ülkemiz sonsuza dek çok daha önü açık şekilde ilerleyecektir. Niğdeliler olarak şehidimiz Ömer Halisdemir için çok gururluyuz, biraz hüzün var ama gururumuz da gerçekten çok fazla. O gün 6 şehit verdik Niğde olarak. Niğde her zaman devletinin, milletinin yanında olmuştur. Bundan sonra nerede ihtiyaç olursa her zaman yanında olacaktır. Nice Ömer'ler çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nevşehir'den koşarak Çukurkuyu'ya gelen "Kapadokya Kaplanları"nın 21 üyesi de Halisdemir'in kabrinde dua okudu.