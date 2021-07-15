THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimiz için göze alamayacağımız zorluk yoktur

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE LAYIK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İlker Aycı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, vatanı ve milleti için tereddütsüz göreve koşan ve alçakça kalkışmayı bozguna uğratan bu büyük milletin bayrağını göklerde dalgalandıran THY ailesi olarak, bu milleti millet yapan kadim değerleri ve kültürü dünyanın dört bir yanına taşımakla iftihar ediyoruz.

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe zirveye yürüyen bir havayolu olarak 15 Temmuz destanının bizler için, THY ailesi için özel bir anlamı bulunuyor. Milli bayrak taşıyıcı olmanın bilinciyle karşımıza her zorluğa, önümüze çıkan her engeli aşarken, bağrından çıktığımız bu milletin 15 Temmuz'da vatanına ve geleceğine sahip çıktığı bu ruhla adeta bir Kurtuluş Savaşı azmi ve kararlılığıyla hareket ediyor, Türkiye geçilmez diyor ve bu vatanı bizlere emanet şehit ve gazilere layık olmak için çalışıyoruz.