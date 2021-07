THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan 15 Temmuz mesajı: Milletimiz için göze alamayacağımız zorluk yoktur

"MİLLETİMİZ İÇİN GÖZE ALAMAYACAĞIMIZ ZORLUK YOKTUR"

Aynı, sonlarına yaklaşmayı ümit ettiğimiz bu pandemi sürecinde olduğu gibi biz karşılaştığımız her zorlukta, yaşadığımız her krizde arkamızda bu yüce milletin desteğinin olduğunu bilerek, o büyük sorumluluğu her zamankinden daha fazla bilerek hareket ettik.

Tüm dünyada uçuşların durma noktasına geldiği zamanlarda bile vatanımıza on binlerce yurttaşımızı aşı ve tıbbi malzemeleri taşıdık. Ve büyük bir fedakarlık ve adanmışlıkla görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Milletimizin bizlere gösterdiği büyük teveccühün karşılığı olarak THY'nin bu millete layık olmak için göze alamayacağı hiçbir zorluk yoktur.

İdrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla huzurlarınızda bir kez daha bu millet ve vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."