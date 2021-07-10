10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesi olayına şoke eden ayrıntı! İşkenceye maruz kalmış

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesi olayına şoke eden ayrıntı! İşkenceye maruz kalmış

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
ABONE OL
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesi olayına şoke eden ayrıntı! İşkenceye maruz kalmış

Geçtiğimiz haftaya Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesi olayı damga vurdu. Elde edilen yeni bilgiye göre, Başkan Moise'nin öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Haitili yetkililer, Moise'ye düzenlenen suikast soruşturmasıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.

Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı.

Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

SUİKAST KOMANDO BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILDI

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Haiti Devlet Başkanı suikaste uğradı HAİTİ DEVLET BAŞKANI SUİKASTE UĞRADI
Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye mesajı BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
ABD: Bu iğrenç eylemi kınıyoruz ABD: BU İĞRENÇ EYLEMİ KINIYORUZ
Haiti suikastında sır perdesi aralanıyor! Kimlikleri şoke etti HAİTİ SUİKASTINDA SIR PERDESİ ARALANIYOR! KİMLİKLERİ ŞOKE ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA