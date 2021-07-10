ABD’de 'alev hortumu' felaketi! 42 bin kilometre kare alan küle döndü
Son dakika! ABD Orman Hizmetleri, Kuzey Kaliforniya bölgesinde oldukça yüksek sıcaklıklar nedeniyle süren orman yangını söndürme faaliyetleri esnasında, alevlerin arasından rüzgarla beraber meydana gelen ‘alev hortumu’nu görüntüledi.
Son dakika haberine göre; Kuzey Kaliforniya bölgesinde çok yüksek sıcaklıklar nedeniyle çıkan ve 42 bin kilometre alanı küle döndüren yangında alev hortumu kameraya kaydedildi.
42 BİN KM ALAN KÜLE DÖNDÜ
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle başlayan orman yangınlarında yaklaşık 42 bin kilometre kare alan yandı.
Yetkililer, Kaliforniya eyaletinin çeşitli yerlerinde devam eden yangınların yüzde 70'inin kontrol altına alındığını açıkladı.
''AŞIRI YANGIN DAVRANIŞI''
Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgar sebebiyle alevlerin arasında hortum meydana geldi. Hortum, ABD Orman Hizmetleri tarafından yakından görüntülendi.
Yetkililer, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Bu, itfaiyecilerin karşılaştığı aşırı yangın davranışı türüdür. Bu video, 29 Haziran Salı günü orman yangını sırasında Klamath Ulusal Orman Denetçisi Rachel Smith tarafından çekildi" dedi.
ABD Orman Hizmetleri, Kuzey Kaliforniya bölgesinde aşırı sıcaklıklar sebebiyle devam eden orman yangını söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin arasından rüzgarla birlikte oluşan 'alev hortumu' yakından görüntüledi
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