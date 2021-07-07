Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradı

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyordu.

A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre, "Kimliği belirklenemeyen bir grup, Jovenel Moise'i silahla saldırarak öldürdü. Haiti'de son zamanlarda silahlı saldırılar meydana geliyordu. Son olarak da 1 Temmuz'da 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bu silahlı saldırıların ardında Fantom-509 olarak bilinen bir grup polis memuru var. Bu grup saldırılar düzenliyor bir süredir. Ve aralık 2020'den bu yana da ülkedeki sağlıksız çalışma koşullarını protesto ediyorlar." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüşmüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşmişti.