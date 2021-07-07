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Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradı

Son dakika haberi... Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde suikaste uğradığı bildirildi. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre, "Haiti'de son zamanlarda silahlı saldırılar meydana geliyordu. Bu silahlı saldırıların ardında Fantom-509 olarak bilinen bir grup polis memuru var. Gözler bu gruba çevrildi." ifadelerini kullandı.

Geçici Başbakan Claude Joseph, Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada kimliği belirsiz bir grup insanın gece saatlerinde Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülküne saldırdığını ve onu vurarak öldürdüğünü söyledi.

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu.

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyordu.

A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre, "Kimliği belirklenemeyen bir grup, Jovenel Moise'i silahla saldırarak öldürdü. Haiti'de son zamanlarda silahlı saldırılar meydana geliyordu. Son olarak da 1 Temmuz'da 15 kişi hayatını kaybetmişti. Bu silahlı saldırıların ardında Fantom-509 olarak bilinen bir grup polis memuru var. Bu grup saldırılar düzenliyor bir süredir. Ve aralık 2020'den bu yana da ülkedeki sağlıksız çalışma koşullarını protesto ediyorlar." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüşmüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşmişti.

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