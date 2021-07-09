Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti

NEFRET DOLU VE BARBARCA

Fransızca konuşulan ülkenin başbakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazıları İngilizce ve İspanyolca konuşan bir grup 'yabancı', Çarşamba günü gece saat 1 civarında Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde Moise'nin evine girdi.