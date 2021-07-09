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Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti

Dünya geçtiğimiz günlerde Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastı konuşuyor. Saldırıda hayatını kaybeden Devlet Başkanı Moise'nin katilleri için hükümet kırmızı alarm verdi. Ülkede peş peşe düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 kişinin kimliği gören herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 10:42
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Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evine, gece yarısı düzenlenen ve karısının da ağır şekilde yaralandığı baskında detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlamışken, tüm dünya dehşetle olayları izliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti
ABD'den İngiltere'ye kadar pek çok ülkeden peş peşe kınamaların geldiği suikastta, Başkan Moise 'ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduklarını iddia eden' silahlı kişiler tarafından canice öldürüldü.
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Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti

NEFRET DOLU VE BARBARCA
Fransızca konuşulan ülkenin başbakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazıları İngilizce ve İspanyolca konuşan bir grup 'yabancı', Çarşamba günü gece saat 1 civarında Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde Moise'nin evine girdi.

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Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti
53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.
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Haiti Devlet Başkanı suikastında sır perdesi aralanıyor! 17 kişi yakalandı! İkisinin kimliği herkesi şoke etti
Şimdiyse dünya peş peşe gelen tutuklamalarla sarsılmış durumda. Haiti polisi, devlet başkanının öldürüldüğü suikastla ilgili çetenin, 26 Kolombiyalı ve iki Haitili Amerikalıyı içerdiğini açıkladı.