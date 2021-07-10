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Karadeniz sahilinde paniğe neden olan olay! Rus yapımı deniz mayını tetikleyicisi bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Karadeniz sahilinde paniğe neden olan olay! Rus yapımı deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde bulunan deniz mayını tetikleyicisi kontrollü şekilde imha edildi. Deniz mayını tetikleyicisinin Rusya yapımı olduğu bildirildi.

Döngellli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İncelemede cismin deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanları, tetikleyiciyi inceleyerek kontrollü şekilde imha etti.

İmha sırasında trafik durdurulurken sahildeki vatandaşlarda güvenli bölgeye kadar uzaklaştırdı.

RUS YAPIMI

Deniz mayını tetikleyicisinin Rusya yapımı olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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