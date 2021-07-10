Karadeniz sahilinde paniğe neden olan olay! Rus yapımı deniz mayını tetikleyicisi bulundu

Döngellli Plajı Sarıkayalar mevkisinde gezintiye çıkanlar, sahil kenarında mekanizma ve kabloları olan cismi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İncelemede cismin deniz mayını tetikleyicisi olduğu belirlendi.