Son dakika: Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'ndan Haiti Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Son dakika haberi.... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise için taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Moise'nin ailesi ve dost Haiti halkına başsağlığı dileklerini iletti.
En son Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız #Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin kalleşçe öldürüldüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Huzur içinde yatsın. Ailesine ve dost Haiti halkına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/ocRchEBEQr— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 7, 2021