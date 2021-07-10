Son dakika: Türkiye'den "Atmaca" hamlesi! Övgü yağıyor: ABD saf dışı kalacak
Son dakika haberine göre Türk savunma sanayisi, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle küresel piyasanın önemli bir aktörü haline geldi. Son olarak geliştirdiği gemisavar füzesi Atmaca ile savunma piyasasında önemli bir adım atan Türkiye’nin başarılı hamlesi, ABD’de savunma analizlerine konu oldu. Atmaca gemisavar füzesi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan ABD'li savunma sitesi Defense News, yerli füzelerin ABD üretimi AGM-88 HARM füzelerinin yerini alacağından bahsetti.
Son yıllarda savunma alanında gerçekleştirdiği atılımlarla bir dünya markası haline gelen, küresel piyasada üst konumlara yerleşen Türkiye, yerli ve milli üretimleriyle kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
İHA/SİHA üretimiyle yeni nesil savaşların seyrini değiştiren Türkiye, savunma alanındaki dengeleri de değiştiriyor.
Başta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferindeki rolü olmak üzere birçok ülkeye yerli üretim İHA/SİHA ihraç eden Türkiye, konu olduğu analizlerde de yeni nesil askeri teknolojinin lideri olarak lanse edilmeye devam ediyor.
ABD'li savunma sitesi Defense News, geçtiğimiz günlerde başarılı test atışları gerçekleştiren Atmaca gemisavar füzesi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
ABD FÜZELERİNİN YERİNİ ALACAK
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda, Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha atan Türkiye'nin geliştirdiği Atmaca füzesi ile ilgili ayrıntılı bir analiz kaleme alan Defense News, yerli füzelerin ABD üretimi AGM-88 HARM füzelerinin yerini alacağından bahsetti.
Raytheon üretimi AGM-88 HARM füzelerinin yerini alacak olan Atmaca'nın üstün teknik özelliklerine yer veren Defense News, ABD'nin savunma ekipmanlarına duyulan ihtiyacın giderek azaldığından da dem vurdu.
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