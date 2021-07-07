Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama sesleri duyuldu! Patlama sonrasında yangın çıktı
Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Dubai Medya Ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada patlama sonrasında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi.
BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu.
Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.
BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akbank sistem arızası ne zaman düzelir? Akbank ATM, kredi kartı çalışıyor mu? Beklenen açıklama geldi...
- MSB 2533 personel alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İŞKUR sorgulama ekranı...
- Yerle yeksan olmuştu çıkışa geçti! Altın fiyatları uçak modunda! Uzman isim son noktayı koydu: Düğünler sonrasında...
- Promosyon fırsatı arşa çıktı! 2000 TL ödeme yapılıyor! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, TEB...
- Sıfır araç fiyatlarında büyük değişim! Fiyatlar darmaduman etti! 157 bin TL'ye kadar Fiat, Ford, Kia araba modelleri...
- Nakit para ihtiyacı olanlara düşük faizli kredi müjdesi! Ve son dakika belli oldu! QNB Finansbank, ING Bank, Ziraat Bankası...
- İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...
- Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Akbank sorunu ne zaman düzelecek?
- Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021? Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi?
- Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR ile e-Devlet sorgulama...
- İl içi ihtiyaç listesi 2021 açıklandı mı? Öğretmen il içi tayin atama ihtiyaç listesi sorgulama nereden yapılır?
- İşçilere bayram müjdesi! Taşeron ve kamu işçisi 3. ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İkramiye ödeme tarihi...