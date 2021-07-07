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Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama sesleri duyuldu! Patlama sonrasında yangın çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: Dubai'de büyük bir patlama sesleri duyuldu! Patlama sonrasında yangın çıktı

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Dubai Medya Ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada patlama sonrasında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli bir geminin konteynırında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

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