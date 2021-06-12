Son dakika: İngiliz uzmandan çarpıcı analiz: Doğalgaz keşifleri Türkiye’nin elini güçlendirdi

"TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞLILIĞI GİDEREK AZALIYOR"

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Stephen O'Sullivan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin önemine işaret ederek, "Yerli gaz arzı, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltacaktır. Ülkenin gaz talebi artsa bile Sakarya sahasından gelen gaz Türkiye'nin hem ithalata bağımlılığını azaltacak hem de kömür benzeri yakıtlar yerine doğalgaz kullanımının artmasını sağlayacaktır." dedi.

O'Sullivan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık gaz talebinin 43 milyar metreküp civarında olduğunu ve ülkenin geçen yıl denizlerdeki en büyük keşfi yaparak tüm ithalatını karşılayacak miktarlara ulaştığını söyledi.

Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin yapacağı doğalgaz sözleşme görüşmelerinde elini güçlendireceğine dikkati çeken O'Sullivan, "Rusya, son yıllarda Türkiye'nin ana gaz tedarikçisi konumunda ancak yerli gaz rezervlerinin keşfi ve üretimiyle gelecekteki tedarik ve sözleşme yenileme görüşmelerinde Türkiye çok daha güçlü bir konumda. Tabii ki bir gün yerli gaz bitebilir ve Türkiye'nin Rusya'ya yeniden ihtiyacı olabilir ancak bu keşfin getireceği rekabetle Türkiye Rusya'dan yaptığı ithalat için daha düşük bir fiyatı güvence altına alacaktır." diye konuştu.