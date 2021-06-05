Başkan Erdoğan büyük müjdeyi verdi! Peki doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz milli ekonomiye de büyük katkı sunacak. En başta üretimin yıllık 15 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek olması bugünkü rakamlarla ithalata harcanacak yıllık 3 milyar doların Türkiye'de kalması anlamına geliyor. Üretimde girdi olarak yerli gazın kullanımının sağlanması ile de maliyetlerinin azalması ve fiyat istikrarı yakalanması mümkün olacak.
Türkiye'nin son yıllarda artan hidrokarbon arama faaliyetlerinde elde ettiği sonuçların ülke ekonomisine de büyük katkı sunması bekleniyor.
Türkiye'nin yıllık enerji maliyeti 40 milyar doların üzerinde. Bunun içinde doğalgazın payı ise 11-12 milyar dolar civarında.
Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın üretimi ve tüketime sunulması ile ithal edilen doğalgaz miktarı ve buna bağlı olarak ithalat için ödenen miktar da azalacak.
Hedef yıllık 15 milyar metreküp yerli gazı ulusal sisteme dahil edebilmek. Bugünkü rakamlarla bunun karşılığı 3 milyar dolar düzeyinde. Bu da yıllık doğalgaz ithalatına harcanan miktarın yaklaşık yüzde 30 düşmesi demek.
Yani çıkarılacak her 1 milyar metreküp doğalgaza karşılık ithalat için harcanacak 200 milyon dolar Türkiye'de kalacak.
Geçtiğimiz yıl 36,7 milyar doları bulan Türkiye'nin cari açığını oluşturan en büyük etken enerji kalemi. Yerli doğalgazın kullanıma girmesi cari açığın düşeceği anlamına da geliyor.
Böylece cari açığın finansmanı için kullanılacak döviz ülkede kalırken, yatırımlara, ar-ge'ye, teknolojik gelişmelere daha fazla kaynak aktarılabilecek.
Ayrıca uzun vadede yurt dışından borçlanma ihtiyacı da azalacağı için enflasyon ve faize karşı uzun vadede dengelenme yaşanacak. Türk lirası daha da istikrar kazanacak.
Sanayi üretimi içinde önemli girdi maliyetlerinden biri de doğalgaz. Yerli gazın üretimde kullanılması ile maliyetlerde, dolayısı ile de fiyatlarda düşüş gözlenecek.
Bu bir yandan vatandaşa olumlu yansırken diğer taraftan da firmalara uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak.
Tabi yerli gazın artık hanelerde kullanılmaya başlaması ile doğalgaz faturalarının da düşmesi kaçınılmaz olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve belli oldu! İşçilere 4.800 TL! Taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Zam oranı son durum...
- 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri
- Hesaplarınızı kontrol edin! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...
- Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!
- LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...
- 9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...
- Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...
- Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti...
- Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- Ve belli oldu! Borcu olanları yakından ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...