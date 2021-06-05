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Başkan Erdoğan büyük müjdeyi verdi! Peki doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?

'de keşfedilen doğalgaz milli ekonomiye de büyük katkı sunacak. En başta üretimin yıllık 15 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek olması bugünkü rakamlarla ithalata harcanacak yıllık 3 milyar doların 'de kalması anlamına geliyor. Üretimde girdi olarak yerli gazın kullanımının sağlanması ile de maliyetlerinin azalması ve fiyat istikrarı yakalanması mümkün olacak.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Başkan Erdoğan büyük müjdeyi verdi! Peki doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?

'nin son yıllarda artan hidrokarbon arama faaliyetlerinde elde ettiği sonuçların ülke ekonomisine de büyük katkı sunması bekleniyor.

Türkiye'nin yıllık enerji maliyeti 40 milyar doların üzerinde. Bunun içinde doğalgazın payı ise 11-12 milyar dolar civarında.

'de keşfedilen doğalgazın üretimi ve tüketime sunulması ile ithal edilen doğalgaz miktarı ve buna bağlı olarak ithalat için ödenen miktar da azalacak.

Hedef yıllık 15 milyar metreküp yerli gazı ulusal sisteme dahil edebilmek. Bugünkü rakamlarla bunun karşılığı 3 milyar dolar düzeyinde. Bu da yıllık doğalgaz ithalatına harcanan miktarın yaklaşık yüzde 30 düşmesi demek.

Yani çıkarılacak her 1 milyar metreküp doğalgaza karşılık ithalat için harcanacak 200 milyon dolar Türkiye'de kalacak.

Geçtiğimiz yıl 36,7 milyar doları bulan Türkiye'nin cari açığını oluşturan en büyük etken enerji kalemi. Yerli doğalgazın kullanıma girmesi cari açığın düşeceği anlamına da geliyor.

Böylece cari açığın finansmanı için kullanılacak döviz ülkede kalırken, yatırımlara, ar-ge'ye, teknolojik gelişmelere daha fazla kaynak aktarılabilecek.

Ayrıca uzun vadede yurt dışından borçlanma ihtiyacı da azalacağı için enflasyon ve faize karşı uzun vadede dengelenme yaşanacak. daha da istikrar kazanacak.

Sanayi üretimi içinde önemli girdi maliyetlerinden biri de doğalgaz. Yerli gazın üretimde kullanılması ile maliyetlerde, dolayısı ile de fiyatlarda düşüş gözlenecek.

Bu bir yandan vatandaşa olumlu yansırken diğer taraftan da firmalara uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak.

Tabi yerli gazın artık hanelerde kullanılmaya başlaması ile doğalgaz faturalarının da düşmesi kaçınılmaz olacak.

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