Son dakika | Biden-Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklama! Basın toplantısı planlanmadı

"BU DİYALOĞUMUZUN DAHA FAZLA BOZULMASINI ÖNLEMENİN TEK YOLU"

Yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesinin nedenlerini de değinen Peskov, Putin'in Cenevre'ye sadece Biden ile aynı platformda görünmek için değil, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin zayıf durumun bir zirveyi gerektirmesi nedeniyle gideceğini belirtti. Peskov, "Putin'in Cenevre'ye gitmesinin asıl sebebi, 2 ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumudur ve iki ülke arasında bir zirve gerektiren bu ilişkinin kritik bir seviyesidir. Çünkü bu, diyaloğumuzun daha fazla bozulmasını önlemenin tek yolu" ifadelerini kullandı.