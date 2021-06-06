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Alman DW Türkiye’nin tarihi doğalgaz keşfini hazmedemedi: Bilimsellikten uzak

Başkan Cuma günü Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz bulunduğu açıkladı. Böylece Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı. Son 1 yılda yapılan en büyük keşifle ilgili olarak , , Yunan ve Arap medyasının etkili gazeteleri bu gelişmeyi "Türkiye'nin uluslararası rekabette iddiasına dair çok ciddi bir hamle" olarak değerlendirdi. Ancak, yabancı basının Türkiye için özel yayın yapan haber portalları başka telden çalıyorlar. yazarı bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Alman DW Türkiye’nin tarihi doğalgaz keşfini hazmedemedi: Bilimsellikten uzak

İşte Sabah yazarı Melih Altınok'un yazısından öne çıkanlar:

Muhalefet, eline düştüğü yabancı istihbarat servislerinin sponsorluğunda dizi dizi videolar çeken bir mafya liderinin açıklamalarıyla Türkiye'nin gerçek gündemini trollüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise magazinci rakiplerinin bel altı salvolarına her seferinde yeni bir icraat ve yatırımla cevap verme stratejisini izliyor. Geçtiğimiz gün de 150 yıllık bir projeyi hayata geçirdi.

Pandemi sonrası kızışan uluslararası rekabette Türkiye'nin avantajını artıracak, Karadeniz'de büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı olması hedeflenen Filyos Limanı'nın açılışını yaptı.

Erdoğan aynı gün temelini attığı Doğalgaz İşleme Tesisleri için yaptığı konuşmada da Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğalgaz keşfedildiğini ve bölgedeki toplam keşfin 540 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

, , Yunan ve Arap medyasının etkili gazeteleri bu gelişmeyi "Türkiye'nin uluslararası rekabette iddiasına dair çok ciddi bir hamle" olarak değerlendirdiler.

Ne var ki, yabancı basının Türkiye için özel yayın yapan haber portalları başka telden çalıyorlar.

'nin () Türkiye yayınlarında, dışarıda bölgesel dengeleri değiştirecek bir gelişme olarak okunan bu haberi "'nin 'müjdeleri' bilimsellikten uzak" başlığıyla görmesi örneğin...

'nden yayın yapan 'nin ya da "kıyamet alameti sakallı bebek" manşetleri atan bir kadronun çıkardığı gibi bir bulvar gazetesinin bile inmekte zorlanacağı bu seviye, DW için sorun değil mi?

Türkçe'deki yayınlarının bir süredir trolleşen haber dili, sektörün norm belirleyen yayın kuruluşu pozlarındaki DW'nin çizmeye çalıştığı imaja, ticari değerine zarar vermiyor mu?

Yoksa soğuk savaş yıllarında 'nin propaganda aygıtı olarak kurulan DW'nin 'daki yöneticileri yine teyakkuz haline mi geçtiler?

Maliyeti göze alıp, duvar yıkıldıktan sonra aldıkları "tarafsızlık" kararını askıya mı aldılar?

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