Putin'den Biden ile görüşme öncesi mesaj: Birbirimize aşk yemini etmedik





PUTİN'DEN ABD'Lİ GAZETECİYE: "BUNU SİZE SORMALIYIZ"

Putin ise bu soruya karşı sert ifadeler kullanarak, "Kaba davranmak istemiyorum ama bütün bunlar çekememezlik ve delilsiz. Farklı zamanlarda farklı kişilerin saldırısına uğrayan ve öldürülen insanları sıraladınız. Mikhail Lesin'den bahsettiniz. Benim yönetimimde çalıştı. Onunla çok iyi ilişkilerimiz vardı. Öldü mü öldürüldü mü bilmiyorum. Bunu size sormalıyız. Çünkü ABD'de öldü. O öldüğü için çok üzgünüm. Bana göre çok düzgün bir insandı" dedi.



Röportajın bir kısmı yayınlanırken, tamamının 14 Haziran'da paylaşılacağı açıklandı.

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