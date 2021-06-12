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Putin'den Biden ile görüşme öncesi mesaj: Birbirimize aşk yemini etmedik

Rusya Devlet Başkanı , ile önümüzdeki Çarşamba günü 'de gerçekleştireceği görüşme öncesi medyasına verdiği röportajda, 'ın kendisine yönelik “katil” ifadesini kullanmasına alınmadığını söyledi. Putin, "Çalışmalarım sırasında birçok nedenlerden ötürü farklı nitelikteki şiddetli saldırılarla karşılaşıyorum. Bu saldırılara alıştım. Bunlara alınmıyorum. Uluslararası arenada çalıştığımız ortaklarımızla tartışırız. Gelin ve damat değiliz. Birbirimize aşk ve sadakat yemini etmiyoruz. Biz ortağız ve bazı durumlarda birbirimizle rekabet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Putin'den Biden ile görüşme öncesi mesaj: Birbirimize aşk yemini etmedik

Rusya Devlet Başkanı , 16 Haziran'da 'nin kentinde ile gerçekleştireceği görüşme öncesi televizyon kanalı 'den Keir Simmons'a röportaj verdi. Putin, hem hem de kendisiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Biden ile yapacağı görüşmeden umutlu olduğunu söyleyen Putin, "Benim büyük umudum, evet, bazı avantajlar, bazı dezavantajlar var. Ancak görevdeki ABD Başkanı'nın herhangi bir dürtü temelli, düşünmeden hareket eden bir tavrı olmayacak" ifadelerini kullandı.


"TRUMP OLAĞANÜSTÜ BİR YETENEK"
Rusya lideri Putin, önceki Başkanı için övgü dolu ifadeler kullanarak, "Eski ABD Başkanı Trump'ın olağanüstü bir birey, yetenekli bir birey olduğuna inanıyorum. Renkli bir insan. Onu sevebilirsiniz ya da sevmeyebilirsiniz. Ama o klasik Amerikan ekolünden gelmedi" dedi.



"BİDEN'IN 'KATİL' İFADESİNE ALINMADIM"
ABD'li gazeteci 'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yönelik "katil" ifadesine yönelik sorusunu yanıtlayan Putin, "Çalışmalarım sırasında birçok nedenlerden ötürü farklı nitelikteki şiddetli saldırılarla karşılaşıyorum. Bu saldırılara alıştım. Bunlara alınmıyorum. Uluslararası arenada çalıştığımız ortaklarımızla tartışırız. Gelin ve damat değiliz. Birbirimize aşk ve sadakat yemini etmiyoruz. Biz ortağız ve bazı durumlarda birbirimizle rekabet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kein Simmons ise sorusunun cevabını tam alamadığını söyleyince Putin, "İsterseniz devam edeyim. Özellikle Kuzey Kafkasya'da terörle mücadelemiz sırasında yaşadığımız zorlu olaylarda buna benzer onlarca suçlama duydum. Ben her zaman Rus devleti ve Rus halkının çıkarları doğrultusunda hareket ediyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.



ABD'Lİ GAZETECİYLE "KATİL" POLEMİĞİ
Gazeteci Simmons, Biden'ın, "katil" ifadesini kullanmasına dair sorusunun üzerine öldürülen ve zehirlenen politikacıları hatırlatarak, "Sıralayayım, Anna Politkovskaya vuruldu, Alexander Litvinenko polonyumla zehirlendi, Sergei Magnitsky cezaevinde muhtemelen işkence ile öldürüldü. Boris Nemtsov Kremlin'den bir taş atma mesafesinde vurularak öldürüldü, Mikhail Lesin Washington'da travmadan öldü. Bütün bunlar tesadüf mü sayın Başkan?" diye sordu.



PUTİN'DEN ABD'Lİ GAZETECİYE: "BUNU SİZE SORMALIYIZ"
Putin ise bu soruya karşı sert ifadeler kullanarak, "Kaba davranmak istemiyorum ama bütün bunlar çekememezlik ve delilsiz. Farklı zamanlarda farklı kişilerin saldırısına uğrayan ve öldürülen insanları sıraladınız. Mikhail Lesin'den bahsettiniz. Benim yönetimimde çalıştı. Onunla çok iyi ilişkilerimiz vardı. Öldü mü öldürüldü mü bilmiyorum. Bunu size sormalıyız. Çünkü ABD'de öldü. O öldüğü için çok üzgünüm. Bana göre çok düzgün bir insandı" dedi.

Röportajın bir kısmı yayınlanırken, tamamının 14 Haziran'da paylaşılacağı açıklandı.

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