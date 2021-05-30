Biden-Putin zirvesinin şifreleri belli oldu! İşte ele alınacak konular
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre’nin Cenevre kentinde göreve geldiklten sonra ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini ifade etti. İki ilder ne zaman görüşecek? İşte o tarih ve ele alınacak konular...
ABD'de her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü düzenlenen ve bugüne kadarki savaşlarda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü'nde konuşan Başkan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile İsviçre'nin Cenevre kentinde yüz yüze yapacağı görüşmede insan hakları ihlallerini gündeme getireceğini belirtti.
BIDEN: SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ
Biden, "Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim" ifadelerini kullandı. ABD'nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.
İKİ LİDER 16 HAZİRAN'DA GÖRÜŞECEK
Kremlin Sarayı ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, Biden ve Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez yüz yüze görüşeceği aktarılmıştı. Beyaz Saray, "ABD-Rusya ilişkilerinde öngörülebilirliği ve istikrarı geri getirmeye çalışırken, liderler tüm acil konuları tartışacak" ifadelerini kullanmıştı.
Kremlin Sarayı ise, "Varılan anlaşma uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 16 Haziran'da Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek" demişti.
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