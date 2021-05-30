Biden-Putin zirvesinin şifreleri belli oldu! İşte ele alınacak konular

BIDEN: SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Biden, "Başkan Putin ile birkaç hafta içinde Cenevre'de görüşeceğim, bu hakları kötüye kullanmasına izin vermeyeceğimizi ve buna seyirci kalmayacağımızı açıkça belirteceğim" ifadelerini kullandı. ABD'nin tüm erkek ve kadınların eşit olduğu ideali üzerine kurulduğunu kaydeden Biden, ABD'nin insan hakları ihlallerini gördüğünde sesini yükseltme yükümlülüğü olduğunu açıkladı.