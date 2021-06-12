12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da Covid-19 alarmı! Moskova'da 9 gün tatil edildi

Rusya'da Covid-19 alarmı! Moskova'da 9 gün tatil edildi

Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 4 günlük genel tatil ilan edildiğini, hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle toplam tatil süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Son haftada görülen vakaların geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan vaka sayılarına yaklaştığını söyleyen Sobyanin, özellikle doktorlarda, genç ve orta yaş kategorisindeki hastalarda da vakaların arttığını belirtti.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
ABONE OL
Rusya'da Covid-19 alarmı! Moskova'da 9 gün tatil edildi

SON DAKİKA HABERİ | 'da son zamanlarda artan Covid-19 vakalarından sonra Moskova yönetiminden acil tedbir kararları alındı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, başkentte corona virüs vakalarında artış gözlendiğini işaret ederek 15 Haziran ile 19 Haziran arasında genel tatil ilan edildiğini bildirdi.

Son haftada görülen vakaların geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan vaka sayılarına yaklaştığını söyleyen Sobyanin, özellikle doktorlarda, genç ve orta yaş kategorisindeki hastalarda da vakaların arttığını belirtti.

Kentte faaliyet gösteren firmaların en az yüzde 30'una uzaktan çalışma yöntemini tavsiye ettiklerini vurgulayan Sobyanin, aşı olan 65 yaş üstü kişilerin ve işçilerin de bu uygulamaya tabi tutulmasını istediklerini söyledi.

Sobyanin, 15 Haziran'da başlayan genel tatil ile hafta sonu tatillerinin birleştirilmesi sonrası toplam tatil süresinin 9 gün olacağını ifade etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA