Rusya'da Covid-19 alarmı! Moskova'da 9 gün tatil edildi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentte Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 4 günlük genel tatil ilan edildiğini, hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle toplam tatil süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Son haftada görülen vakaların geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan vaka sayılarına yaklaştığını söyleyen Sobyanin, özellikle doktorlarda, genç ve orta yaş kategorisindeki hastalarda da vakaların arttığını belirtti.
SON DAKİKA HABERİ | Rusya'da son zamanlarda artan Covid-19 vakalarından sonra Moskova yönetiminden acil tedbir kararları alındı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, başkentte corona virüs vakalarında artış gözlendiğini işaret ederek 15 Haziran ile 19 Haziran arasında genel tatil ilan edildiğini bildirdi.
Son haftada görülen vakaların geçtiğimiz yıl zirveye ulaşan vaka sayılarına yaklaştığını söyleyen Sobyanin, özellikle doktorlarda, genç ve orta yaş kategorisindeki hastalarda da vakaların arttığını belirtti.
Kentte faaliyet gösteren firmaların en az yüzde 30'una uzaktan çalışma yöntemini tavsiye ettiklerini vurgulayan Sobyanin, aşı olan 65 yaş üstü kişilerin ve işçilerin de bu uygulamaya tabi tutulmasını istediklerini söyledi.
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