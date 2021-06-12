Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'den skandal hareket! BBC muhabirlerini masadan kovdu

Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen ABD Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan BBC muhabirleri Jon Sopel ve Morgan Gisholt Minard, Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı. Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.