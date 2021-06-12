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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'den skandal hareket! BBC muhabirlerini masadan kovdu

Son dakika haberine göre  için ’nin  kentine giden  Başkanı  ve eşi  , skandal bir olaya imza attı. Dün gündüz saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından konakladıkları otele dönen çifti, yemek yemek için otelin restoranına indi. Oturmak istedikleri masada  muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle büyük tepki çekti. Biden'in muhabirleri masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'den skandal hareket! BBC muhabirlerini masadan kovdu

Dünya liderlerinin bir araya geldiği , 'nin kentinde devam ediyor.

Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirken, 'ın karıştığı bir olay, dünya basınında oldukça ses getirdi.

İSTEDİĞİ MASA DOLU OLUNCA...
Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı 'e dönen Joe ve eşi , akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi.

Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan muhabirleri ve , Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı. Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.

Korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşalt6ılan muhabirlerin o anlarında yakınlarda bulunan Joe Biden, durumu gülümseyerek izledi.

Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada viral oldu.

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