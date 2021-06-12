Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'den skandal hareket! BBC muhabirlerini masadan kovdu
Son dakika haberine göre G7 Zirvesi için İngiltere’nin Cornwall kentine giden ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, skandal bir olaya imza attı. Dün gündüz saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından konakladıkları otele dönen Biden çifti, yemek yemek için otelin restoranına indi. Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle büyük tepki çekti. Biden'in muhabirleri masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada...
Dünya liderlerinin bir araya geldiği G7 Zirvesi, İngiltere'nin Cornwall kentinde devam ediyor.
Zirve kapsamında bir dizi görüşme gerçekleşirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın karıştığı bir olay, dünya basınında oldukça ses getirdi.
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Dün gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası konakladığı Tregenna Castle Hotel'e dönen Joe Biden ve eşi Jill Biden, akşam yemeği yemek üzere bahçe katında bulunan restorana indi.
Restoranda eşi Jill Biden ile baş başa kalmak isteyen ABD Başkanı'nı, masada oturan iki muhabiri hedef aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre restoranda bulunan BBC muhabirleri Jon Sopel ve Morgan Gisholt Minard, Biden çiftinin korumaları tarafından uyarıldı. Masalarını boşaltmaları "rica edilen" iki muhabir, adeta restorandan kovuldu.
Korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşalt6ılan muhabirlerin o anlarında yakınlarda bulunan Joe Biden, durumu gülümseyerek izledi.
Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada viral oldu.
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