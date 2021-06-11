Trump'tan Putin ile görüşecek olan Biden'a olay mesaj: Toplantıda uyuyakalma

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde Putin ile Helsinki'de çok verimli bir toplantı yaptığını belirterek, "Gecikmiş yalancı basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, ABD bu toplantıda Putin'in ve Rusya'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı." görüşünü paylaştı.