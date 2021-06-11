11 Haziran 2021, Cuma
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Trump'tan Putin ile görüşecek olan Biden'a olay mesaj: Toplantıda uyuyakalma

Son dakika haberleri... Eski Başkanı , "(ABD Başkanı Joe) Biden'a, Devlet Başkanı ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." mesajını verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Trump'tan Putin ile görüşecek olan Biden'a olay mesaj: Toplantıda uyuyakalma

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde Putin ile 'de çok verimli bir toplantı yaptığını belirterek, "Gecikmiş yalancı basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, bu toplantıda Putin'in ve 'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı." görüşünü paylaştı.

Kendisine yönelik Rusya soruşturmasını " ve Demokratlar tarafından fonlanan bir tezgah" olarak nitelendiren Trump, bu soruşturmanın yol açtığı zorluklara rağmen kendisinin Putin ve Rusya ile iyi ilişkiler kurduğunu belirtti.

Trump 16 Haziran'da 'de gerçekleşecek Biden-Putin Zirvesine ilişkin ise "(ABD Başkanı Joe) Biden'a, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." ifadesini kullandı.

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