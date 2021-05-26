Son dakika | Türkiye'nin tatbikatına katılmayan ABD soluğu Yunanistan ve PKK'nın yanında aldı
Son dakika | ABD, Türkiye'de düzenlenen tatbikata gerekçe göstermeden katılmaktan son dakika vazgeçti. Bu skandal hamlenin perde arkası belli oldu. Terör örgütü PKK'nın sorunlarıyla ilgilenen ABD'nin örgütün silah tedariki için mesai harcadığı ortaya çıktı. Ayrıca Yunanistan'daki askeri faaliyetlerine hız veren ABD, Türk nüfusun yoğun olduğu İskeçe şehrinin Petrohori mevkisinde ortak tatbikat yaptı. Ortodoks din adamları tatbikat alanına gelerek askerleri kutsadı.
Milli Savunma Bakanlığı Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 24 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 'Uluslararası Anadolu Ankası-2021' nedeniyle geçen cuma günü e-postayla 'Basın Günü Daveti' gönderdi.
Bu davette "Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, Katar, KKTC, Slovakya ve Türkiye unsurlarının katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da icra edilecektir. Tatbikatın maksadı, gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Her yıl düzenli olarak icra edilen tatbikatın basın günü, 31 Mayıs 2021 tarihinde 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Konya'da icra edilecektir" bilgisi yer aldı.
İKİNCİ DUYURUDA ADI YOK
Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın devam eden tatbikatla ilgili resmi Twitter hesabından dün saat 10.53'te yaptığı paylaşımdaki bilgiler, tatbikata ABD'nin katılmadığını ortaya koydu.
Tatbikatla ilgili görüntülerin de yer aldığı Twitter paylaşımında, tatbikata katılan ülkeler arasında ABD'nin yer almaması dikkat çekti. Twitter paylaşımında "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı başladı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen tatbikata milli unsurlarımızın yanı sıra Azerbaycan, Katar, KKTC ve Slovakya unsurları da katılıyor" denildi. ABD'li komutan McKenzie'nin geçen hafta sonu Suriye'nin kuzeyinde temaslarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.
HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDİLER
Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre ABD tatbikata katılmamasıyla ilgili herhangi resmi bir gerekçe göstermedi. Kulislerde ise ABD'nin KKTC de katıldığı için tatbikata gelmediği iddiaları seslendiriliyor. Geçen yılki tatbikat, 26 Ekim-6 Kasım 2020 tarihleri arasında, pandemi nedeniyle sadece milli unsurlarla yapılmıştı. 2019'daki tatbikata ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurları katılmıştı.
YUNAN VE ABD ORDUSU İSKEÇE'DE EĞİTİM YAPTI
ABD ve Yunan ordu mensupları Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türk nüfusun yoğun olduğu İskeçe şehrinin Petrohori mevkisinde ortak tatbikat yaptı. Ortodoks din adamları tatbikat alanına gelerek askerleri kutsadı.
GERÇEK MERMİLİ EĞİTİM
ABD'nin Avrupa'daki en büyük tatbikatı sayılan "Defender Europe 21" kapsamında gerçekleştirilen "Kentavros" tatbikatında, iki ülke kara kuvvetlerine ait tank ve helikopterler gerçek mermilerle temsili hedefleri vurdular. Ortodoks din adamlarının dualar okuyup takdis ettiği "Kentavros21"e Yunan kara kuvvetlerinden 517 asker ve 69 subay, ABD kara kuvvetlerinnden ise 309 asker ve 29 subay katıldı. Tatbikatın sonunda, 2 Yunan paraşütçü komando, biri Yunan diğeri de ABD bayrakları taşıyarak atlayış gerçekleştirdiler.
Tatbikatın son aşamasını izleyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt "Daha güçlü ve daha güvenli bir Yunanistan, ABD'nin çıkarları için önemlidir. İki ülke, iki asırdır dost ve müttefik olarak birbirini desteklemektedir" dedi. Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ise "ABD ile savunma işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz. İki ülke NATO'nun güvenilir müttefikleridir" şeklinde konuştu.
ABD'nin "Orta ve Doğu Avrupa'da Rus tehdidi" senaryolarına dayalı "Defender Europe 21" tatbikatı planlarına Yunanistan ilk kez dahil edildi.
İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRDILAR
ABD "Defender Europe 21" için 145 helikopter, 1800'den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personelini, Yunanistan'ın Dedeaağaç limanını kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerine sevk etti. Özellikle son dönemde, ABD'nin ülkedeki varlığını arttırmasını isteyen Yunan hükümeti, bu çerçevede her türlü askeri kolaylığı tanımaya hazır görünüyor. Yaz sonuna kadar tamamlanması beklenen, yeni Savunma İşbirliği Protokolü (MDCA) ile ilgili müzakerelerde, aralarında orta Ege'deki İskiri (Skiros) adası ve batı Trakya'daki İskeçe şehri dahil, ülkenin 20 farklı bölgesinde, ABD'ye askeri kolaylıklar tanınması görüşülüyor. Yunanistan, Girit Adası'nın Suda bölgesinde hava-deniz üssü bulunan ABD'ye son yıllarda Dedeağaç limanı ile Larisa yakınındaki Stefanovikio hava üssünde askeri kolaylıklar tanıyor.
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