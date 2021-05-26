Boris Johnson'dan skandal sözler! Özür diledi

İslam karşıtlığı da dahil olmak üzere ayrımcılık yaptığı suçlamasıyla şikayet edilenlerin 231'ine yaptırım uygulandığı, bunların yüzde 50'sinin partiden uzaklaştırıldığı ve yüzde 29'unun da ihraç edildiği belirtilen raporda, 481 olay hakkında da delil yetersizliği nedeniyle işlem yapılmadığı aktarıldı.

Raporda, "İslam karşıtı düşünce parti içinde bir sorun olmaya devam ediyor. Bu, partiye zarar veriyor ve toplumun önemli bir bölümünü yabancılaştırıyor." ifadesine yer verildi.