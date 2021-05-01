01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri PKK tarihinde bir ilk yaşandı! Hainler ABD'den bir lobi firmasıyla anlaşma yaptı

PKK tarihinde bir ilk yaşandı! Hainler ABD'den bir lobi firmasıyla anlaşma yaptı

Terör örgütü 'nın 'deki kolu olan YPG'nin ilk kez 'de lobi firmasıyla anlaşma sağladığı açıklandı. "Jim Dornan Strategies" adlı firmayla yapılan anlaşma 30 Nisan itibarıyla devreye girdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
ABONE OL
PKK tarihinde bir ilk yaşandı! Hainler ABD'den bir lobi firmasıyla anlaşma yaptı

Terör örgütü 'nın uzantısı YPG'nin, 'nin başkenti 'da ilk kez bir lobi firmasıyla anlaşma yaptığı bildirildi.

ABD'de lobi çalışmalarına ilişkin haberleri derleyen "" adlı sitede yer alan habere göre, YPG/PKK, "Jim Dornan Strategies" adlı firmayla 30 Nisan'dan geçerli olmak üzere anlaştı.

Habere göre, anlaşmada adı "Kürt Savunma Güçleri/YPG SDF" şeklinde geçen YPG/PKK, Washington'da "DEAŞ terör örgütüyle mücadelesine" ilişkin lobi çalışmalarını, Cumhuriyetçilere yakın söz konusu firma üzerinden yürütecek.

Anlaşma detaylarının yer almadığı haberde, PYD'nin siyasi kolu Suriye Demokratik Konseyi (SDC) adlı yapılanmanın da geçen yaz Washington'da "" adlı lobi firmasıyla bir anlaşma yaptığı kaydedildi.

PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? PKK ELEBAŞLARI KOALİSYON İLE NE GÖRÜŞTÜ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA