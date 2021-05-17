ABD'ye Suriye’de şok! Terör örgütü YPG-PKK yandaşları ABD ordusu araçlarını taşladı

İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG askeri konsey üyesi Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan Murat Karayılan ile Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan teröristin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi.

YPG Suriye genel sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ye karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.