Ever Given krizinde yeni gelişme! Fiyat düşürüldü
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan 200 bin tonluk Ever Given adlı dev yük gemisinin kanalı günlerce kapatması dünya ticaretini derinden etkilemişti. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rebi, yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nı tıkayan The EverGreen gemisinin yol açtığı zararın karşılanması için talep ettikleri tazminat miktarını 550 milyon dolara indirdiklerini açıkladı.
Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rebi, yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given gemisinin yol açtığı zararın karşılanması için talep ettikleri tazminat miktarını 550 milyon dolara indirdiklerini açıkladı.
Rebi, idaresinin, kurtarma çalışmalarında tam bir sorumluluk içinde hareket ettiğini, profesyonel yaklaşımlarının bir felaket yaşanmasına engel olduğunu belirtti.
Ever Given gemisinin, geçiş öncesinde hassas yanıcı madde taşıdığı bilgisini vermediğini kaydeden Rebi, "Bir kişi hayatını kaybetti, ağır kurtarma araçlarından biri battı, Kanal'ın tıkanmasından dolayı 48 gemi rotasını değiştirdi, 15 çekici gemi, birçok dalgıç ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları oldu." bilgisini paylaştı.
Konunun yargıda olduğunu hatırlatan Rebi, ancak gemi sahibi şirketle müzakerelerin sürdüğünü vurguladı. Rebi, görüşmelerde, zararın karşılanması için talep edilen tazminat bedelini 550 milyon dolara indirdiklerini dile getirdi.
Mısır mahkemesinde açılan davada, Süveyş Kanal İdaresi, zararın tazmini için şirketten 916 milyon dolar talep etmişti.
KAZA NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURMUŞTU
"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.
Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.
Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.
Bu süreçte Mısır'ın, günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.
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