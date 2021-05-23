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SON DAKİKA | Rusya’da büyük şok! Kaplan sirkte eğitmenine saldırdı

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Giriş: 23.05.2021 17:58
Güncelleme:23.05.2021 18:02
Rusya’da talimatlarına uymayan kaplana sopalarla müdehale eden sirk görevlisi, uğradığı saldırı sonucu büyük şok yaşadı. O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Rusya'da düzenlenen sirkte kaplan dehşeti yaşandı.Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı.

O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü.

Rus medyası, yaralanan eğitmenin yaralandığını tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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