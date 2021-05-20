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Yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi! Kobra zehri insan kanına döküldüğünde...

Öldürücü etkiye sahip kobra yılanının zehri üzerinden yapılan test görenleri korkuttu. Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan var. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 19:42 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 19:42
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Yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi! Kobra zehri insan kanına döküldüğünde...

Bilinen en tehlikeli zehirlerden olan yılan zehri üzerinde yapılan testin sonuçları tüyler ürpertti. Yılan zehrinin insan kanına etkisi, bazen sinir sistemine etki ederek ortaya çıkarken bazen de kana etki ederek kendini göstermektedir. Yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Zehri kullanılan yılanın cinsi ise kobradır.

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Yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi! Kobra zehri insan kanına döküldüğünde...

Tehlikeli olarak bilinen bütün yılan zehirleri aslında tıpta küçük dozlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirlerinin doğru ve uzman odaklı kullanıldığında tedavi edici etkisi eskiden beridir bilinmektedir.

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Yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi! Kobra zehri insan kanına döküldüğünde...
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Yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi! Kobra zehri insan kanına döküldüğünde...

Yılandan zehir örneği ancak videoda görüldüğü gibi alınabilmektedir. Tepesi kağıtla kapatılmış bir kavanozun üzerindeki kağıda yılanın dişleri geçirilir ve yılanın zehri sağılmış olunur.

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Yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi! Kobra zehri insan kanına döküldüğünde...

Yılanlar dişlerinin bir yüzeyi delmesi üzerine içgüdüsel olarak zehir salgılar. Genellikle yılanlar ne kadar zehirli ise o kadar az zehir salgılar.