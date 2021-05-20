Yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi! Kobra zehri insan kanına döküldüğünde...

Öldürücü etkiye sahip kobra yılanının zehri üzerinden yapılan test görenleri korkuttu. Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan var. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.