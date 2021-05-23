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İsrail'den 3 ülke için flaş karar! Aralarında Rusya da var

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı verilen mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Nüfusunun büyük bir kısmını aşılayan ülkede vaka ve vefat sayılarında hissedilir derecede düşüş gözlemlendi. Bu kapsama alınan tedbirleri hafiftletmeye başlayan İsrail yeni bir artışın önüne geçmek içinse aralarında Rısya'nın da olduğu 3 ülkeye seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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İsrail'den 3 ülke için flaş karar! Aralarında Rusya da var

SON DAKİKA HABERİ | Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Arjantin ve Seyşeller'e Covid-19'un yüksek bulaşma riski nedeniyle, İsrail vatandaşlarının ve İsrail'de ikamet edenlerin seyahat etmeleri yasaklandı.

İsrail daha önce, Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye dahil olmak üzere bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti.

Açıklanan ülkelere gitmek zorunda olan İsrailli ve İsrail'de ikamet edenlerin ülkedeki istisnalar komitesine başvurmalarının gerektiği öğrenildi.

Bakanlık, halka gerekli olmadığı sürece yurt dışına gitmemelerini tavsiye ederken, aşılanmış ve taburcu olanlar dahil olmak üzere İsrail'e seyahat eden bütün yolcuların zorunlu karantinaya girmelerinin altını çizdi.

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