İsrail'den 3 ülke için flaş karar! Aralarında Rusya da var

İsrail daha önce, Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye dahil olmak üzere bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti.

Açıklanan ülkelere gitmek zorunda olan İsrailli ve İsrail'de ikamet edenlerin ülkedeki istisnalar komitesine başvurmalarının gerektiği öğrenildi.