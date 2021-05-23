İran'da kimya fabrikasında patlama: 9 yaralı
İran'ın İsfahan eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği, olayda 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
DÜNYA AA
SON DAKİKA HABERİ | İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şahinşehr ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.