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İran'da kimya fabrikasında patlama: 9 yaralı

'ın eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenle bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği, olayda 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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İran'da kimya fabrikasında patlama: 9 yaralı

SON DAKİKA HABERİ | İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şahinşehr ilçesindeki sanayi bölgesinde bulunan bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.

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