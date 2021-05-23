Polonya basını Türk SİHA'ları ile Rusya'yı hedef aldı! Aşağıladılar
Türkiye'nin SİHA'ları ABD ve Avrupa ülkelerinde dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Polonya Savunma Bakanı'nın dikkatini çeken Türk SİHA'ları gündemden düşmüyor. Türk SİHA'ları için "Gerçek bir silah" ifadeleri kullanıldı. Rus hava savunma sisteminin de Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kaldığı belirtilirken, "Aşağıladılar" denildi.
Almanya, İngiltere ve ABD gibi dünya devlerinin radarındaki Türk SİHA'ları Avrupa'da hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya kafa tutmasını sağlayan, Azerbaycan'a Karabağ'ı geri kazandıran, Libya'da darbeci Hafter'i durduran Türk SİHA'ları şimdi de Polonya'da gündem oldu.
24 ADET BAYRAKTAR TB2 SATIN ALACAK
Polonya Savunma Bakanı ülkesinin 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'SI satın alacağını belirtti. İlk teslimatın 2022'de yapılacağını kaydetti.
"YAKINDA İYİ HABERLER GELİYOR. BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN."
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde Polonya bayrağı bulunan Bayraktar TB2'ye yer vermiş, "Yakında iyi haberler geliyor. Bizi izlemeye devam edin." notunu düşmüştü.
"BAYRAKTAR TB2 KENDİNİ KANITLADI"
Ensonhaber'de yer alan habere göre; Polonya resmi haber ajansının (PAP) aktardığına göre, Blaszczak, SİHA'lar için "Gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullandı.
Polonya basını, Türkiye'den gerçekleştirilecek söz konusu satın alma işlemine geniş yer ayırdı.
"RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ AŞAĞILADI"
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ın "İyi haberler yakında geliyor" notuyla Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşması akabinde de Türkiye'den 24 adet SİHA alacaklarını söylemesi sonrası Türk İHA-SİHA'ları ülke medyasından kendine sıkça yer bulmaya başladı.
Polonya'da yayım yapan Wirtualna Polska isimli haber sitesi, "Polonya için TB2 Bayraktar: Rusya'nın uçaksavar savunmasını aşağılayan Türk savaş dronları" başlıklı bir yazı yayımladı. Bayraktar TB2'nin tanıtıldığı yazıda şu ifadelere yer verildi.
Polskie Radio, "Polonya, Türk savaş İHA'sı satın alacak" başlıklı haberinde, ülkenin Savunma Bakanı'nın Türkiye'den 24 adet SİHA alacaklarını belirttiğini kaydetti.
SİHA'ların ilk setinin 2022'de Polonya'ya gönderileceği ifade edilerek, Türkiye ile yapılan anlaşmanın eğitim ve lojistik paketini içerdiği bilgisi paylaşıldı. SİHA'ların tanksavar füzeleri ile donatılacağı aktarıldı.
"ASKERİ OPERASYONLARDA KULLANILDI"
Bayraktar TB2'lerin operasyonel kabiliyetlerine yer verilerek, "Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda kullanıldı." denildi.
"Satın alma ile ilgili resmi anlaşma, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında salı günü imzalanacak." ifadesi kullanıldı.
"SAVAŞLARDA KENDİLERİNİ KANITLADI"
"Interia" adlı internet sitesi, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ın Bayraktar TB2'lerin hava saldırısı kapasitesine sahip olduğunu dile getirdiği, "Savaşlarda kendilerini kanıtladı" dediği bildirildi.
Polonyalı şirketlerin, halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetleri için satın alınan sınıfta bulunan insansız hava araçlarını üretmediği belirtildi.
4 PARTİLİK ANLAŞMA
"Onet"te yer alan haberde de 4 partilik anlaşmanın 24 adet SİHA içerdiği hatırlatıldı.
Błaszczak'ın "Türk insansız hava araçları tanksavar füzeleri ile silahlandırılacak" açıklamasına vurgu yapıldı.
"POLONYA'DA BÖYLE BİR SİLAH YOK"
Polonyalı bakanın, "Polonya silah endüstrisinin teklifinde böyle bir silah yok. Böyle bir silah Polonya silah endüstrisi tarafından sunulacak olursa, elbette satın almayı ciddi olarak düşüneceğiz." sözlerine yer verildi.
300 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren TB2, Türkiye'nin özellikle sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda önemli bir görev üstleniyor.
ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR
Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.
Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.
Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.
ALMANYA HAYRAN KALDI
Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.
Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.
Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.
İNGİLTERE DE İSTİYOR
Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.
Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.
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