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Bilim insanları yeni bir koronavirüs türü keşfetti! Köpek detayı | İngiltere’de ‘üçlü mutant’ virüs alarmı

'in kentinde ortaya çıkan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ederken, bilim insanları virüs ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bilim insanları köpekten insana geçen yeni bir koronavirüs türü tespit ederken, 'de ‘üçlü mutant’ virüs alarmı verildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Bilim insanları yeni bir koronavirüs türü keşfetti! Köpek detayı | İngiltere’de ‘üçlü mutant’ virüs alarmı
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'de, 'da büyük bir sağlık krizine neden olan ve 'çifte mutasyon' geçirdiği belirtilen varyasyonun ardından, şimdi de 'üçlü mutasyona' sahip bir tür keşfedildiği bildirildi.

'İlginç bir kombinasyona' sahip olduğu belirtilen mutasyon ile ilgili, şimdiye kadar ve bölgelerinde toplamda 49 vaka kaydedildi.

, mutasyonun incelendiğini duyurdu.

Bu arada, ülkede Hindistan varyantı hızla yayılırken, bugün itibariyle İngiltere'den ülkeye girişleri yasakladı. ise kısıtlamaları kaldırarak turist kabul etmeye başlayacak.

BİLİM İNSANLARI YENİ BİR KORONAVİRÜS TÜRÜ KEŞFETTİ

Bilim insanlarının geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir araştırmaya göre, ilk olarak 2017-2018 yılları arasında görülen ve köpeklerden insanlara geçtiği belirtilen zatürreye sebep olan yeni tip farklı bir koronavirüs türünün tespit edildiği açıklandı.

Yeni keşfedilen bu virüs türü patojen (hastalık yapıcı) olarak onaylanırsa, Covid-19'dan sonra koronavirüsün 8'inci türü olarak tıp literatürüne geçeceği kaydedildi.

'nın eyaletinde araştırmalar yapan bilim insanları 301 hastadan aldıkları burun-mukus örneklerini inceledi. Sonuçlara göre çoğunluğu 5 yaşın altındaki küçük çocuklarda olmak üzere toplamda 8 kişide köpeklerde görülen koronavirüs türüne rastlandı.

Virüsün genomik sıralaması incelendiğinde, kedi ve domuzlarda da benzerlerinin görüldüğü ancak daha çok köpeklerde bulunan CCoV-HuPn-2018 adlı yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi. Uzmanlar bu yeni virüsün hayvanlardan insanlara geçen yeni bir koronavirüs türünün olduğunu ve insandan insana geçip geçmediğini belirlemek amacıyla daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Araştırmayla ilgili sonuçlar 20 Mayıs tarihinde akademik tıp dergisi 'da yayımlandı. Dergide yeni bulgularda kabul gören, hayvan koronavirüslerinin halk sağlığını tehdit ettiği görüşü dikkati çekti.

YENİ VİRÜS TÜRÜ COVİD-19 GİBİ MUTASYON GEÇİRİYOR

Bu virüs türünün -COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi. Bu virüs türünün SARS-COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi.

COVİD-19 İLE BİRLİKTE 8'İNCİ KORONAVİRÜS TÜRÜ

Uzmanlar şu anda CCoV-HuPn-2018 adlı yeni koronavirüs türünün insanları hasta edip etmediğini araştırıyor. Bunun yanında söz konusu virüsün hava yoluyla taşınmasının da mümkün olduğu belirtiliyor. Bilim insanları bugüne kadar hayvanlardan bulaşan ve insanlarda hastalığa neden olduğu ispatlanan 7 farklı koronavirüs türü keşfetmişti. Bunlardan en yaygın 3 tanesi SARS, MERS ve COVID-19 isimleriyle bilinen virüs türleri olarak biliniyor.

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