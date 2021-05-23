Bilim insanları yeni bir koronavirüs türü keşfetti! Köpek detayı | İngiltere’de ‘üçlü mutant’ virüs alarmı

YENİ VİRÜS TÜRÜ COVİD-19 GİBİ MUTASYON GEÇİRİYOR

Bu virüs türünün SARS-COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi. Bu virüs türünün SARS-COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi.