Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'nın "SİHA" paylaşımı ülkede gündem oldu: Türkiye bir silah süper gücü

"Polonya şaşırtıcı bir adım atacak gibi görünüyor. Muhtemelen Türkiye'den drone alacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak bunu Twitter hesabında paylaştı.

Fotoğraftaki model, gövde ve kanat şekli bakımından Türk tasarımına sahip. Model, gövdenin altında dört füze taşıyor - ikisi dışta daha hafif ve ikisi iç sabit noktalarda daha ağır.