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Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'nın "SİHA" paylaşımı ülkede gündem oldu: Türkiye bir silah süper gücü

Son dakika haberine göre Savunma Bakanı Blaszczak’ın "İyi haberler yakında geliyor" notuyla fotoğrafını paylaşması medyasında yankı uyandırdı. haber sitesi Echo24, ’yı tehdit olarak gören Polonya’nın ’den SİHA almasının 'mantıklı' bir hamle olduğunu belirterek, "Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'nın SİHA paylaşımı ülkede gündem oldu: Türkiye bir silah süper gücü

Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

Bu gelişmenin ardından Polonya Devlet Başkanı 'nın, önümüzdeki hafta başında 'ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı.

"POLONYA TÜRKİYE'DEN SİHA ALACAK"
Polonya'nın bu hamlesi medyasının da dikkatini çekti. haber sitesi Echo24, "Polonya muhtemelen Türkiye'den savaş uçağı satın alacak" başlıklı bir yazı yayımladı. Askeri analist 'in görüşlerine verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Polonya şaşırtıcı bir adım atacak gibi görünüyor. Muhtemelen Türkiye'den drone alacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak bunu Twitter hesabında paylaştı.

Fotoğraftaki model, gövde ve kanat şekli bakımından Türk tasarımına sahip. Model, gövdenin altında dört füze taşıyor - ikisi dışta daha hafif ve ikisi iç sabit noktalarda daha ağır.

TÜRK SİLAHLARINI ALACAKLARIN SAYISI ARTACAK
'yı birincil tehdit olarak gören Polonya, 'mantıklı' bir hamle yapıyor. Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir.

POLONYA'NIN PROGRAMINA GÖRE 6 ADET SATILABİLİR
Mart 2018'de Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz tarafından 'nun bir toplantısında yayınlanan bilgilere göre, Polonya'nın programı, 2020 ile 2022 arasında 6 sistemin teslimatını içerecekti. Belirsiz bir gelecekte 6 sistem daha satın alınabilir."

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