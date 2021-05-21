Son dakika: Polonya Savunma Bakanı'nın "SİHA" paylaşımı ülkede gündem oldu: Türkiye bir silah süper gücü
Son dakika haberine göre Polonya Savunma Bakanı Blaszczak’ın "İyi haberler yakında geliyor" notuyla Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşması Avrupa medyasında yankı uyandırdı. Çek haber sitesi Echo24, Rusya’yı tehdit olarak gören Polonya’nın Türkiye’den SİHA almasının 'mantıklı' bir hamle olduğunu belirterek, "Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir" ifadelerini kullandı.
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.
Bu gelişmenin ardından Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın, önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı.
"POLONYA TÜRKİYE'DEN SİHA ALACAK"
Polonya'nın bu hamlesi Avrupa medyasının da dikkatini çekti. Çek haber sitesi Echo24, "Polonya muhtemelen Türkiye'den savaş uçağı satın alacak" başlıklı bir yazı yayımladı. Askeri analist Lukas Visingr'in görüşlerine verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:
"Polonya şaşırtıcı bir adım atacak gibi görünüyor. Muhtemelen Türkiye'den drone alacak. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak bunu Twitter hesabında paylaştı.
Fotoğraftaki model, gövde ve kanat şekli bakımından Türk tasarımına sahip. Model, gövdenin altında dört füze taşıyor - ikisi dışta daha hafif ve ikisi iç sabit noktalarda daha ağır.
TÜRK SİLAHLARINI ALACAKLARIN SAYISI ARTACAK
Rusya'yı birincil tehdit olarak gören Polonya, 'mantıklı' bir hamle yapıyor. Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir.
POLONYA'NIN PROGRAMINA GÖRE 6 ADET SATILABİLİR
Mart 2018'de Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz tarafından Milli Savunma Parlamento Komisyonu'nun bir toplantısında yayınlanan bilgilere göre, Polonya'nın programı, 2020 ile 2022 arasında 6 sistemin teslimatını içerecekti. Belirsiz bir gelecekte 6 sistem daha satın alınabilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
- DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? ÖSYM duyurdu!
- BİM 21 Mayıs Cuma aktüel kataloğu! Elektrikli scooter, bisiklet, tablet, masa sandalye seti dikkat çekiyor!
- En yeni Cuma mesajları 2021! Güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Diyanet'ten önemli hutbe! 21 Mayıs Cuma hutbesi konusu: "Zulüm Cezasız Kalmaz"
- BİM aktüel 21 Mayıs yüzleri güldürecek! BİM aktüel 21 Mayıs kataloğunda paralar cepte kalacak!
- Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran, halı saha...
- Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin ve 5 bin hibe desteği ne zaman yatacak? Küçükbaş ve büyükbaş destekleri hangi tarihte verilecek?
- Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı? O isim duyurdu...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon hangi tarihte başlar? Transfer...
- Bayramda çalışanın yüzü gülecek! Çift ücret müjdesi! Hesaplara en az 329 TL ek ödeme...
- Ziraat Bankası'ndan müjde! Dertlere derman, borçları ters düz edecek! 5.000-10.000 ve 20.000 TL kredi kampanyası...