Hindistan'da koronavirüsten sonra 'siyah mantar' alarmı verildi! Hastaların gözleri oyuldu
Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınının sıfır noktası haline gelen ve her geçen gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da şimdi de yeni salgın alarmı verildi. Hızla yayılan 'siyah mantar' hastalığına çözüm olarak binlerce kişinin gözleri doktorlar tarafından ameliyatla çıkarıldı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken Hindistan'dan korkutan yeni bir haber geldi.
Her gün rekor vaka ve ölüm sayısı açıklayan ve bu yüzden pandeminin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'da şimdi de 'siyah mantar' alarmı verildi.
Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.
İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu salgın, bazı hastaneleri alt etti ve paniğe neden oldu, hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisi kaybetti.
Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmaya başladı.
Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.
Gelen ilk bilgilere göre, binlerce kişi bu operasyonu geçirmek zorunda kaldı.
Uzmanlar, 20'li yaşların başındaki bazı hastaların her iki gözünü de kaybettiğini açıkladı.
'HASTALARIN GÖZÜNÜ OYUYORLAR'
Sosyal medyada günün konusu olan bu hastalık halk arasında 'binlerce kişinin gözünü oyuyorlar' şeklinde lanse edildi ve ülke genelinde büyük panik yarattı.
Doktorlar, söz konusu salgının şiddetli Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılan ilaçlarda yer alan steroidlerden kaynaklandığına inanıyor.
Zira bu ilaçlar kişinin bağışıklık sistemini zayıflatıyoe ve şeker seviyelerini yükseltiyor.
Mumbai'de görevli göz doktoru Akşay Nair, geçtiğimiz günlerde BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19 tedavisi görmüş 40 hastada bu rahatsızlığa rastladığını belirtmişti.
Son gelen haberler bu sayının dramatik bir şekilde arttığına işaret ediyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemi çökme oktasına gelen Hindistan'da ortaya çıkanbu hastalık hastanelerin üzerindeki yükü de ciddi biçimde artırdı.
VAKA SAYISI ARTIYOR
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 295 bin 525'e çıktı.
Ülkede, son 24 saatte 257 bin 299 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 289 bin 290'a yükseldi.
Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.
Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 4 günde 300 binin altında indi.
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