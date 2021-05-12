Aşılar Hindistan varyantına karşı etkili mi? EMA'dan flaş aşı açıklaması

Cavaleri, bu aşıların varyanta karşı yeterli korumayı sağlayacağını belirterek, "Viral vektör aşılarının da etkili olacağını düşünüyoruz. AstraZeneca aşısının kullanıldığı Hindistan'daki gerçek zamanlı verilerden daha fazla kanıt elde etmeyi umuyoruz." dedi.

AstraZeneca aşısının da Hindistan varyantına karış ne kadar etkili olduğunu bu sayede tam olarak anlayabileceklerini vurgulayan Cavaleri, "Genel olarak aşıların bu varyanta karşı etkili olacağına inanıyoruz." diye konuştu.