İşte koronavirüs 'Hindistan mutantı'nın sert etkisi!

'KORONAVİRÜS AŞISI İŞE YARIYOR'

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit: Vakalarda son 10 günde olan gevşeme bizi mutlu etti. En büyük pandemi hastanesi olarak aşağı doğru iyi bir düşüş yakaladık. Hastanemizdeki dolu yatak sayısında azalma oldu. Aşılamaya da yoğun talep var. İkinci doz aşılama sürüyor. Yeni randevularda aralar açılacak. Bunda yanlış olan bir şey yok.