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Son dakika: İşgalci İsrail çocukları bu bombalarla katlediyor! İnfilak etmeyen patlayıcılar Filistinlileri tehdit ediyor

Son dakika haberine göre İsrail’in Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda kullandığı, infilak etmeyen patlayıcılar, Filistinlileri tehdit ediyor. Kentin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi sakinleri, patlamamış bir bomba buldu. Gazzeli çocuklar, infilak etmeyen bir füzenin üzerinde oturarak vakit geçirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: İşgalci İsrail çocukları bu bombalarla katlediyor! İnfilak etmeyen patlayıcılar Filistinlileri tehdit ediyor

İsrail'in, abluka altındaki Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları önceki gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti.

, 'ne yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda, bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, , El-Kerame, bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgelerini hedef aldı.

ALTYAPIYI HEDEF ALIYOR
Gazze'deki güçlerine ait noktalar, sokaklar, altyapı sisteminin vurulduğu saldırılar bölgede ciddi hasara yol açtı. ayrıca En-Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde, önceden haber vermeksizin art arda düzenlendiği saldırılarla hedef alıyor.

ÇOCUKLAR HER ŞEYDEN HABERSİZ
Gazzeli çocuklar, kentin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi'nde infilak etmeyen bir füzenin üzerinde oturarak vakit geçirdi.

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