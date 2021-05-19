Son dakika: İşgalci İsrail çocukları bu bombalarla katlediyor! İnfilak etmeyen patlayıcılar Filistinlileri tehdit ediyor

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda, bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, Beyt Lahya, El-Kerame, Şeyh Zayid bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgelerini hedef aldı.