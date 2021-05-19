Son dakika: İşgalci İsrail çocukları bu bombalarla katlediyor! İnfilak etmeyen patlayıcılar Filistinlileri tehdit ediyor
Son dakika haberine göre İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda kullandığı, infilak etmeyen patlayıcılar, Filistinlileri tehdit ediyor. Kentin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi sakinleri, patlamamış bir bomba buldu. Gazzeli çocuklar, infilak etmeyen bir füzenin üzerinde oturarak vakit geçirdi.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları önceki gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda, bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, Beyt Lahya, El-Kerame, Şeyh Zayid bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgelerini hedef aldı.
ALTYAPIYI HEDEF ALIYOR
Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktalar, sokaklar, altyapı sisteminin vurulduğu saldırılar bölgede ciddi hasara yol açtı. İsrail ordusu ayrıca En-Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde, önceden haber vermeksizin art arda düzenlendiği saldırılarla hedef alıyor.
ÇOCUKLAR HER ŞEYDEN HABERSİZ
Gazzeli çocuklar, kentin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi'nde infilak etmeyen bir füzenin üzerinde oturarak vakit geçirdi.
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