Katil İsrail can almaya devam ediyor! Şehit sayısı 217 oldu

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze 'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 63'ü çocuk ve 36 kadın da bulunduğu, yaralı sayısının ise 1500'e ulaştığı ifade edildi.