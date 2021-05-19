19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri New York Başsavcılığı açıkladı! Trump için ceza soruşturması

New York Başsavcılığı açıkladı! Trump için ceza soruşturması

, ''nun ceza sıfatla soruşturulduğunu açıkladı. Soruşturmanın 'ceza sıfatına' çevrilmesine neden olan kanıtın ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
ABONE OL
New York Başsavcılığı açıkladı! Trump için ceza soruşturması

2 yıldan uzun bir süredir 'ın Başkanlık öncesi döneme ait iş ilişkilerini araştıran 'ndan beklenen açıklama geldi.

'da yer alan haberlere göre, New York Başsavcılığı, ''nun ceza sıfatıyla soruşturulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın 'ceza sıfatına' çevrilmesine neden olan kanıtın ne olduğu ise henüz bilinmiyor. İngiliz yayın kuruluşu , eyaletin baş savcısı 'in sözcüsü ile görüştü ve bu soruyu ona yöneltti. Ancak şu cevabı aldı; 'Trump organizasyonunu cezai sıfatla soruşturuyoruz. Ek bir yorumumuz yok.'

'KARAR SİYASİ'

Trump tarafı ise suçlamaları reddediyor ve savcılıktan gelen bu adımın siyasi olduğunu iddia ediyor. BBC'de yer alan habere göre, Trump tarafı Demokrat bir savcı tarafından yapılan soruşturmanın 'siyasi bir kan davası' olduğunu söylüyor

James'in, Mart 2019'da, Trump'ın kredi ararken bankalar için varlıklarının değerini şişirdiği ve vergilerini düşürmek için adımlar attığı iddialarına yönelik bir hukuk soruşturması yürüttüğü biliniyordu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA