New York Başsavcılığı açıkladı! Trump için ceza soruşturması

Soruşturmanın 'ceza sıfatına' çevrilmesine neden olan kanıtın ne olduğu ise henüz bilinmiyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, eyaletin baş savcısı Letitia James'in sözcüsü Fabien Levy ile görüştü ve bu soruyu ona yöneltti. Ancak şu cevabı aldı; 'Trump organizasyonunu cezai sıfatla soruşturuyoruz. Ek bir yorumumuz yok.'