New York Başsavcılığı açıkladı! Trump için ceza soruşturması
New York Başsavcılığı, 'Trump Organizasyonu'nun ceza sıfatla soruşturulduğunu açıkladı. Soruşturmanın 'ceza sıfatına' çevrilmesine neden olan kanıtın ne olduğu ise henüz bilinmiyor.
2 yıldan uzun bir süredir Donald Trump'ın Başkanlık öncesi döneme ait iş ilişkilerini araştıran New York Başsavcılığı'ndan beklenen açıklama geldi.
CNN International'da yer alan haberlere göre, New York Başsavcılığı, 'Trump Organizasyonu'nun ceza sıfatıyla soruşturulduğunu açıkladı.
Soruşturmanın 'ceza sıfatına' çevrilmesine neden olan kanıtın ne olduğu ise henüz bilinmiyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, eyaletin baş savcısı Letitia James'in sözcüsü Fabien Levy ile görüştü ve bu soruyu ona yöneltti. Ancak şu cevabı aldı; 'Trump organizasyonunu cezai sıfatla soruşturuyoruz. Ek bir yorumumuz yok.'
'KARAR SİYASİ'
Trump tarafı ise suçlamaları reddediyor ve savcılıktan gelen bu adımın siyasi olduğunu iddia ediyor. BBC'de yer alan habere göre, Trump tarafı Demokrat bir savcı tarafından yapılan soruşturmanın 'siyasi bir kan davası' olduğunu söylüyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...
- 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
- 19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları! Anlamlı, farklı en güzel Atatürk görselli 19 Mayıs mesajları...
- Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...
- Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...
- ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?
- 1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...
- 19 Mayıs 1919 şiirleri: 1, 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler
- ATA AÖF final sınav tarihleri ne zaman? 2021 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı online mı?
- Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...