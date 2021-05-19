ABD'nin gizli ordusu deşifre oldu! CIA'den bile 10 kat daha büyük

Bu birimin sosyal medyayı etkilemek ve manipüle etmek için kampanyalara katıldığı da gelen iddialar arasında.

Bir dönem gündemde olan Ryan Fogle'in de gizli ordunun bir parçası olduğu ve Rusya'da bir 'çifte ajan' almaya çalıştığı da belirtiliyor.

Fogle, ABD büyükelçiliğinde çalışırken Rusya'da tutuklanmış ve sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından sorgulanmıştı.