İsrail'in katliamları ne zaman duracak? İsrail Savunma Bakanı Gantz duyurdu
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada Filistin'de 213 kişinin şehit edildiği saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Gantz ayrıca saldırıların duracağı zamana ilişkin de detay paylaştı. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 61'i çocuk 213 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları sürdüreceklerini belirtti.
DESTEK NEDENİYLE TEŞEKKÜR ETTİ
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in telefonda görüştüğü ifade edildi. Görüşmede Gantz'ın, ABD'nin İsrail'in "kendini savunmasına" verdiği destekten dolayı Austin'e teşekkür ettiği kaydedildi.
İSRAİL SALDIRILARI NE ZAMAN DURACAK?
Açıklamaya göre Gantz, Austin'e Gazze'ye yönelik saldırılara "uzun soluklu sükûnet" sağlanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.