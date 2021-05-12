12 Mayıs 2021, Çarşamba
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Tribünlerdeki Filistin bayraklarını kaldıran Celtic yönetimine taraftardan sert tepki

İskoçya Premier Lig'inin dev takımı 'in taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma bırakılan bayraklarının, kulüp yönetimi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Tribünlerdeki Filistin bayraklarını kaldıran Celtic yönetimine taraftardan sert tepki

North Curve taraftar grubu Twitter'dan yayınladığı bildiri ile kulüp yönetimini kınadığını duyurdu.

bayrağının Celtic taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalandırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki buna şaşırmadık. Bizler Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görürken, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi Celtic Futbol Kulübünün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor."

Taraftarlar, kulübün kuruluş ahlakına uyulmadığını belirterek, "Çirkin ve şiddet içeren baskı eylemlerinde tarafsız kalmak, baskıcıdan yana olmaktır." ifadesini kullandı.

CELTIC'TEN 'KALDIRILAN FİLİSTİN BAYRAKLARI' AÇIKLAMASI

Taraftar grubunun hayal kırıklığını anlattığı bildiri üzerine , resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak taraftarlarını fırsatçılıkla suçladı.

Açıklamada, takımın kaptanı pankartı için taraftarlara izin verildiği ancak bunun farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle bayrakların toplatıldığı ifade edildi.

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