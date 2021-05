Katil İsrail'i korudular! Çocukların katledilişlerini görmediler

YİNE AYNI İKİYÜZLÜLÜK



Diğer taraftan dış kaynaklı olup Türkiye'de yayın yapan siteler yine 'ikiyüzlülüklerini' gösterdi. Türkiye sınırları içerisindeki her olayı dünyaya Türkiye'yi karalayarak aktarmayı alışkanlık haline getiren söz konusu siteler İsrail'in çocuk katliamlarına karşı ise toz pembe yayıncılığına sarıldılar.

Voice of America / Amerika'nın Sesi: "İsrail'den Hamas'a hava saldırısı" başlığı kullanıldı.

Euronews: Avrupa Birliği'nin finanse ettiği sitedeki haberin başlığında "İsrail'in Gazze'yi vurduğu saldırılarda can kayıpları artıyor" denildi.

Deutsche Welle: Alman ajansı "İsrail Gazze'de 130 "askeri hedefi" vurdu" başlığına sarıldı.