12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'nin ham petrol stokları 2.5 milyon varil düştü

ABD'nin ham petrol stokları 2.5 milyon varil düştü

'deki haftalık verilerde ham petrol stoklarındaki düşüş göze çarptı. verilerine göre ABD'nin toplam 2.5 milyon varil azaldı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
ABD'nin ham petrol stokları 2.5 milyon varil düştü

ABD genelinde ham petrol stokları 7 Mayıs'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre, 1.2 milyon varili endüstrisi bölgesi Oklahoma Cushing'de olmak üzere, toplam 2.5 milyon varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 5.6 milyon varil artarken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 900 bin varil geriledi.

Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.

Gelişmelerle, Temmuz teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.59 artışla 68.60 dolara, Haziran teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.63 artışla 65.29 dolara yükseldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA