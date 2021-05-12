12 Mayıs 2021, Çarşamba
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TIR sürücülerinden İsrail protestosu

Son dakika haberine göre; İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları TIR sürücüleri tarafından, konvoy yapılarak protesto edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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TIR sürücülerinden İsrail protestosu

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı konvoya çok sayıda TIR katıldı. TEM Otoyolu, Edirne istikametinde seyreden TIR'ların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçmelerine polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

Kavacık ayrımından Ankara istikametine yönlendirilen TIR'lar Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrımında toplanmalarının ardından dağıldı.

Konvoy sebebiyle TEM Otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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