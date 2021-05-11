Son dakika: İsrail Genelkurmay Başkanı Başkanı Aviv Kochavi'den skandal çağrı: Saldırıya devam edin!
Son dakika haberine göre İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.Gece saatlerinde Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail güçlerinin aralarında 9 çocuğun da bulunduğu Filistinli sivilleri katletmesinin yankıları devam ederken İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan gelen savaş çağrısı, İsrail medyası tarafından paylaşıldı. Öte yandan Hamas, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının, İsrail saldırıları karşısında "bombalamaya karşı bombalama" denkleminden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.
İsrail kuvvetleri, Filistinlilere uyguladığı zulme devam ediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıda Müslüman cemaati hedef alan İsrail kuvvetlerinin başlattığı terör olayları, dün gece saatlerinde çığrından çıktı.
Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında 9'u çocuk 24 masum sivili şehit eden İsrail, saldırılarına devam ediyor.
İSRAİL'DEN SAVAŞ ÇAĞRISI
Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini söylemesinin ardından bu kez de İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, adeta savaş çığırtkanlığı yaptı.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre Salı günü yaptığı açıklamada Kochavi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne "Hazır bekleyin" çağrısında bulundu.
Gazze saldırısının ardından yapılan durum değerlendirmesinde konuşan Kochavi, tüm silahlı kuvvet birimlerinin belirsiz süre boyunca çok daha geniş bir saldırı için hazırlık yapması gerektiğini söyledi.
"HEDEFLERİ GENİŞLETİN"
Silahlanma ve tehditlere karşı saldırılara devam etme çağrısında bulunan Genelkurmay Başkanı, saldırıların ek hedeflere genişletilmesini emretti.
"Dış tehditlere yönelik saldırıların nerede olursa olsun devam etmesi gerektiğini" vurgulayan Kochavi, Gazze Şeridi yakınlarındaki hava savunma, istihbarat ve hava kuvvetleri için de güçlendirme emrini verdi.
HAMAS: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, halkın korunmasının yanı sıra işgal güçlerinin ihlalleri, Kudüs halkı ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin aleyhinde işlediği suçlar, Gazze'deki sivilleri, çocukları ve direniş mevzilerini hedef alması karşısında güçlü ve doğrudan yanıt verilmesi sorumluluğunu üzerine aldı." ifadelerini kullandı.
Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak bombalı saldırılarla sivillerin evlerini hedef almasının, çocukları ve kadınları katletmesinin, vahşiliğinin ve suçlarının boyutunu gözler önüne serdiğini kaydetti.
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