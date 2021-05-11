Son dakika: İsrail Genelkurmay Başkanı Başkanı Aviv Kochavi'den skandal çağrı: Saldırıya devam edin!

İSRAİL'DEN SAVAŞ ÇAĞRISI

Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gerginliğin artmasından yana olmadıklarını ancak İsrail'i hedef alanların "ağır bedel" ödeyeceğini söylemesinin ardından bu kez de İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, adeta savaş çığırtkanlığı yaptı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Salı günü yaptığı açıklamada Kochavi, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne "Hazır bekleyin" çağrısında bulundu.

Gazze saldırısının ardından yapılan durum değerlendirmesinde konuşan Kochavi, tüm silahlı kuvvet birimlerinin belirsiz süre boyunca çok daha geniş bir saldırı için hazırlık yapması gerektiğini söyledi.