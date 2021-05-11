11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail durmuyor! Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdılar

İsrail durmuyor! Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdılar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2021 22:04
Güncelleme:11.05.2021 22:10
İşgalci israil güçleri Gazze'yi bombaladı. Sivillerin üzerine savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı. Bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri ve Kudüs'teki son durumu AA muhabiri Esat Fırat A Haber canlı yayınında aktardı.

İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimde İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attı, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü devam ederken, Filistin tarafından da İsrail'e karşılık gelmeye başladı.

HAMAS'IN SALDIRISINDA 3 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

Hamas'ın önceki saldırısında da 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL YİNE GAZZE'Yİ VURDU

İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı.

Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

İSRAİL'İN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şolmuş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti.

Hamas'ın düzenlediği saldırılarda ise 2 İsrailli öldü, 8 kişi yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail durmuyor! Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdılar
İsrail durmuyor! Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdılar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi duyurdu
''İBB balon belediyeciliği yapıyor tek tek patlatacağız''
''İBB balon belediyeciliği yapıyor tek tek patlatacağız''
Babacan'ın 'ihanet' itirafın sert tepki: Çift karakterli...
Babacan'ın 'ihanet' itirafın sert tepki: Çift karakterli...
Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?
Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak?
A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli |Video
A Haber canlı yayınında flaş çağrı: Birleşmiş Milletler Kudüs'e barış gücü göndermeli |Video
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
PKK’ya drone ve maket uçakları kim veriyor?
Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı?
Mescid-i Aksa baskınında neler yaşandı?
Şehit ailelerine kısıtlama muafiyeti
Şehit ailelerine kısıtlama muafiyeti
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Daha Fazla Video Göster